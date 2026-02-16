Завершена основная программа сертификационных полетов Ил-114-300

Основная программа сертификационных испытаний пассажирского самолета Ил-114-300 выполнена в 2025 году, сейчас в Якутии продолжаются дополнительные испытания, в том числе в условиях экстремально низких температур. Об этом сообщил управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман.

«В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить»,— сказал он журналистам по итогам совещания под руководством вице-премьера Юрия Трутнева (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Бренермана, воздушное судно уже подтвердило работоспособность в условиях якутских морозов. В аэропорту «Маган» выполнены первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой полосы.

Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового Ил-114. Лайнер должен заменить на внутренних линиях устаревшие Як-40 и Ан-24. Первые три машины будут переданы заказчикам в 2026 году.