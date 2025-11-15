Мурашко: более 65 тыс. детей в России живут с сахарным диабетом

В России более 6 млн взрослых и свыше 65 тыс. детей страдают от сахарного диабета. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на конференции, посвященной 35-летию Российской диабетической ассоциации и Дню борьбы с сахарным диабетом, передает «РИА Новости».

Министр отметил, что за последние три года эндокринологическая служба России значительно изменилась. В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» была создана сеть из более 90 региональных и 155 межрайонных эндокринологических центров. Для почти 1200 больниц, оказывающих помощь в сельской местности, закуплено новое оборудование для своевременной диагностики.

По словам господина Мурашко, количество пациентов, посещающих школы для больных диабетом, выросло на 50%. Число взрослых эндокринологов увеличилось более чем на 10%, а детских специалистов — более чем на 14%.

В 2025 году специализированную медицинскую помощь получили свыше 61 тыс. детей в возрасте от 2 до 17 лет с диабетом 1 типа, а также более 53 тыс. беременных женщин, страдающих от этого заболевания.