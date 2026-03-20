ВЦИОМ: «Новые люди» вышли на второе место в рейтинге политических партий

Партия «Новые люди» (НЛ) впервые вышла на второе место в электоральном рейтинге ВЦИОМа, набрав 10,7%. Это следует из данных соцопроса, проведенного с 9 по 15 марта. За неделю НЛ прибавила 1,2 процентного пункта (п. п.).

На первом месте находится «Единая Россия», чей электоральный рейтинг составляет 30,6% (-1,5 п. п. за неделю). Третью строчку занимает ЛДПР с 9,7% (-0,4 п. п.), четвертую — КПРФ с 9,2% (-0,1 п. п.). Замыкает список «Справедливая Россия» с 5,3% (-0,1 п. п.).

Участников соцопроса традиционно спрашивали: «Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную думу России, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?» По данным ВЦИОМа, погрешность опроса не превышает 1%.

На прошлой неделе НЛ впервые обошли КПРФ и получили третье место в рейтинге с рекордным на тот момент результатом 9,5%.

Андрей Прах