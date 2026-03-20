МИД Китая призвал США и страны Ближнего Востока восстановить энергопоставки

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь призвал США и страны Ближнего Востока прекратить военный конфликт для возобновления непрерывных международных поставок энергоносителей. Он заявил, что власти КНР глубоко обеспокоены сохраняющейся напряженностью в регионе, которая может стать причиной «еще более серьезных последствий для мирового экономического развития».

Дипломат заявил, что страны, вовлеченные в ближневосточный конфликт, несут ответственность за стабильный мировой транзит топлива. Он добавил, что Китай «неизменно выступает против незаконных односторонних санкций» (цитата по ТАСС).

19 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская сторона может отменить санкции в отношении иранской нефти, которая уже погружена на танкеры. По его словам, это поможет увеличить мировые поставки и снизить цену на топливо в условиях кризиса.