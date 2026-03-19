США допустили снятие санкций с иранской нефти на танкерах

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США вскоре могут отменить санкции в отношении иранской нефти, которая застряла на танкерах, чтобы помочь увеличить мировые поставки и снизить цены в условиях кризиса на энергорынках. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В ближайшие дни мы можем отменить санкции в отношении иранской нефти, которая находится в пути (на танкерах. — "Ъ"). Это около 140 миллионов баррелей»,— сказал Бессент (цитата по Reuters).

19 марта цены на энергоносители резко выросли. Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель впервые с 9 марта. Скачок произошел после того, как Иран атаковал несколько энергетических объектов в Персидском заливе и предупредил о готовящихся атаках. Совместное предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil — Samref — атаковал беспилотник. НПЗ в порту Янбу на побережье Красного моря является крупнейшим в Саудовской Аравии. Позднее Reuters сообщило, что в порту прекращена погрузка нефти.

