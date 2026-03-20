Мессенджер Max заявил об открытии полноценного доступа к бизнес-функционалу

В мессенджере Max открыли полноценный доступа для работы предпринимателей на платформе. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. Ранее она была доступна менее чем 1% от всех российских компаний.

Как отметили представители мессенджера, клиентам платформы будут доступны создание чат-ботов, запуск онлайн-витрины или веб-сайта компании через мини-приложения, интеграция цифрового ID для подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиентов. Предприниматели также смогут использовать более 30 готовых интеграций с CRM и чат-бот платформами, сообщили в Max.

«Более 8 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили возможность интегрировать бизнес в национальный мессенджер», — сообщили в Max.

О планах Max расширить функционал платформы для бизнеса весной 2026 года в начале февраля сообщал «Ъ». В Max планировали предоставить доступ к платформе всем компаниям и расширить инструментарий. Участники рынка отмечали, что развитие бизнес-функционала требует значительного времени, и его полноценные запуск и использование в ближайшее время «нереалистичны».

Платформу для бизнеса компания открыла в октябре 2025 года. Сейчас она доступна только для компаний–участников реестра МСП, а также компаний, у которых есть приложение в Rustore. На данный момент число участников составляет более 145 тыс. Мессенджер позволяет им создавать базовые чат-боты, интегрироваться с чатами поддержки, сторонними бот-платформами и рядом популярных CRM-систем.

