Форвард «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В гостевом матче против «Ванкувер Кэнакс» он забил гол и отличился двумя результативными передачами.

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 6:2. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 бросков. В гонке бомбардиров текущего регулярного чемпионата Никита Кучеров занимает второе место, на его счету 114 очков (38 шайб + 76 голевых пасов). Лидирует канадский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, в активе которого 115 результативных баллов (37 + 78).

Первой звездой дня признали американского форварда «Детройт Ред Уингс» Алекса Дебринкэта. В домашней игре с «Монреаль Канадиенс» (3:1) нападающий забросил шайбу и отметился двумя голевыми пасами.

Третьей звездой игрового дня стал финский голкипер «Нэшвилл Предаторс» Юстус Аннунен, отразивший 25 бросков в домашней встрече с «Сиэтл Кракен». Его команда одержала победу со счетом 3:1.

Таисия Орлова