Владелец НЛМК Владимир Лисин попросил отменить канадские санкции

Председатель совета директоров и основной владелец ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК (MOEX: NLMK)) Владимир Лисин обратился в Федеральный суд Канады с просьбой вмешаться в процесс снятия с него канадских санкций. Иск был подан 6 января 2026 года, но аргументы из него публично не раскрывались. Основные доводы истца стали известны “Ъ” из документов канадского суда, полученных в ответ на запрос редакции.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как и Анатолий Чубайс, Владимир Лисин просит канадский суд выдать mandamus — судебный приказ, обязывающий министра иностранных дел Канады незамедлительно вынести решение по его обращению. Под канадские санкции господин Лисин попал 13 июня 2025 года, в июле он обратился в МИД страны за исключением из санкционного списка, в сентябре направил дополнительные разъяснения и документы, а в декабре отдельно попросил министра вынести решение без дальнейшей задержки. По закону у министра было 90 дней на принятие решения, но на момент подачи иска прошло 168 дней, и ответа до сих пор нет — такое бездействие «неразумно и противоречит закону», полагает истец. В связи с чем господин Лисин просит суд обязать МИД Канады немедленно принять решение по заявлению и сообщить об этом в течение пяти дней. Кроме того, он требует официально признать, что министр нарушил установленную процедуру, затянув рассмотрение.

В иске поясняется, что антироссийские ограничения Канады предусматривают жесткую заморозку активов и связанные с этим запреты. Включение в санкционный список такой «авторитетной страны, как Канада», уточняет истец, имеет серьезные последствия даже для тех, кто проживает в другой юрисдикции и не является ее гражданином, поскольку многие финансовые учреждения и компании по всему миру работают по строгим правилам и не сотрудничают с подсанкционными лицами. Кроме того, наложение ограничений причиняет значительный репутационный ущерб включенному в список лицу, считает Владимир Лисин. Иск пока не рассмотрен судом.

Варвара Кеня