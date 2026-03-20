Головин и Сафонов вошли в состав сборной России по футболу на мартовские матчи

В расположение сборной России по футболу на товарищеские матчи с командами Никарагуа и Мали вызвали 31 игрока. Полный состав опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь Матвей Сафонов

Вызов в национальную команду получили вратари Матвей Сафонов (ПСЖ), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»); защитники Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»); полузащитники Данил Пруцев, Алексей Батраков (оба — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»); нападающие Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба — «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

27 марта в Краснодаре состоится матч со сборной Никарагуа. 31 марта в Санкт-Петербурге пройдет встреча с командой Мали.

Таисия Орлова