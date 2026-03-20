Суд в Саратове оштрафовал на 20 тыс. руб. ударившего председателя УИК члена КПРФ

Мировой суд Заводского района Саратова оштрафовал на 20 тыс. руб. члена участковой избирательной комиссии (УИК) №131 за причинение легкого вреда здоровью председателю УИК. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителей суда.

Конфликт между председателем комиссии Анастасией Морозовой и членом УИК от КПРФ Михаилом Качалиным произошел 13 сентября 2025 года — во время проведения выборов. По данным областной избирательной комиссии, коммунист мешал открытию избирательного участка и не давал опечатать ящик для голосования. Председатель УИК попыталась остановить его, однако господин Качалин «набросился на нее, ударил и повалил с ног».

Женщине потребовалась медицинская помощь. По факту инцидента глава ЦИК Элла Памфилова направила к руководителю КПРФ Геннадию Зюганову обращение.