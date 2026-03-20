Два жителя Приангарья получили реальные сроки за кражу шоколадок

Укравшие сладости из магазина-дискаунтера жители Саянска (Иркутская область) получили два и 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура региона.

По информации ведомства, 10 апреля прошлого года обвиняемые из торгового зала магазина-дискаунтера похитили 33 плитки шоколада. Товар они сложили в пакет и, минуя кассу, вышли из магазина. Предприятию торговли причинен ущерб в размере 3,7 тыс. руб.

Подозреваемых, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, задержали полицейские. В ходе следствия они частично признали вину.

