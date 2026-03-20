Правительство занялось разработкой мер поддержки животноводческих хозяйств в Новосибирской области

Федеральные власти готовят меры поддержки крупных и средних животноводческих хозяйств Новосибирской области, где изъяли скот во время борьбы с пастереллезом. Об этом сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

«С крупными и средними предприятиями все путем переговоров решено. Проводят сейчас совещания и федеральные коллеги… слушают людей, смотрят по мерам поддержки. Чем помочь, как восстановить производства», — заявил господин Нешумов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По словам чиновника, меры должны помочь восстановить пострадавшие производства. «Минсельхоз будет об этом информировать», — отметил Сергей Нешумов. По его словам, доля затронутых пастереллезом хозяйств в области «не очень значительная».

Сегодня Сергей Нешумов также сообщил, что власти Новосибирской области завершают изъятие домашнего скота в хозяйствах. Он отметил, что новых случаев заболеваний не обнаружили.

С 16 февраля в Новосибирской области из-за вспышки пастереллеза и бешенства действует режим чрезвычайной ситуации. По данным «Известий», число животных, которых коснулись карантин, изъятие или убой в Сибири в феврале–марте этого года, составило от 87,5 до 90,5 тыс. Владельцам изъятых животных выплачивают компенсации до 1 млн руб.