Иран заявил о поражении американской базы Аль-Дафра в ОАЭ

Иранские военные нанесли поражение военной базе США Аль-Дафра, расположенной в ОАЭ. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

Согласно заявлению, во время иранской атаки были использованы ракетные комплексы, включая «Хоррамшахр», «Зульфикар» и «Хайбер-Шакан», а также беспилотники.

IRIB сообщал, что Иран выпустил пять ракетных залпов по территории Израиля за час. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракеты были обнаружены и системы противовоздушной обороны вступили в работу. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что начали серию ударов по инфраструктуре Тегерана.