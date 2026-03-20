Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нетаньяху предложил Израиль в качестве безопасного нефтегазового хаба

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает необходимым построить трубопроводы для транспортировки нефти и газа с Ближнего Востока через Аравийский полуостров в израильские порты. По его словам, это позволит избежать угроз со стороны Ирана в Ормузском проливе и в Персидском заливе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

«Просто проложите нефтепроводы, газопроводы на запад через Аравийский полуостров, прямо в Израиль, к нашим средиземноморским портам, и вы навсегда устраните узкие места»,— сказал господин Нетаньяху на пресс-конференции (цитата по Reuters). Он добавил, что такими могут быть реальные перемены, которые последуют за войной с Ираном.

На пресс-конференции господин Нетаньяху также сообщил, что Израиль произвел атаку на иранское нефтегазовое месторождение Южный Парс в одиночку. Кроме того, он заявил, что Иран уже лишился возможности обогащать уран или производить баллистические ракеты. Премьер Израиля добавил, что «наземный компонент» военной операции может быть необходим.

Влад Никифоров

Новости компаний Все