Нетаньяху предложил Израиль в качестве безопасного нефтегазового хаба

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает необходимым построить трубопроводы для транспортировки нефти и газа с Ближнего Востока через Аравийский полуостров в израильские порты. По его словам, это позволит избежать угроз со стороны Ирана в Ормузском проливе и в Персидском заливе.

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

«Просто проложите нефтепроводы, газопроводы на запад через Аравийский полуостров, прямо в Израиль, к нашим средиземноморским портам, и вы навсегда устраните узкие места»,— сказал господин Нетаньяху на пресс-конференции (цитата по Reuters). Он добавил, что такими могут быть реальные перемены, которые последуют за войной с Ираном.

На пресс-конференции господин Нетаньяху также сообщил, что Израиль произвел атаку на иранское нефтегазовое месторождение Южный Парс в одиночку. Кроме того, он заявил, что Иран уже лишился возможности обогащать уран или производить баллистические ракеты. Премьер Израиля добавил, что «наземный компонент» военной операции может быть необходим.

