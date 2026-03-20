Axios: представитель Anthropic встречался с членами Палаты представителей

Один из соучредителей американской технологической компании Anthropic Джек Кларк принял участие в закрытом брифинге с членами Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей США, пишет Axios со ссылкой на источники. По их словам, конфликта между Anthropic и Пентагоном «был затронут лишь вскользь». В основном стороны обсуждали темы национальной безопасности и искусственного интеллекта.

Соучредитель Anthropic Джек Кларк

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images for 137 Ventures / Founders Fund / Jacob Helberg, Tasos Katopodis / Getty Images for 137 Ventures / Founders Fund / Jacob Helberg Соучредитель Anthropic Джек Кларк

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images for 137 Ventures / Founders Fund / Jacob Helberg, Tasos Katopodis / Getty Images for 137 Ventures / Founders Fund / Jacob Helberg

Дискуссия была сосредоточена на вопросах упрощения моделей, уменьшения мощных систем искусственного интеллекта до более компактных версий и вопросах экспортного контроля. В декабре 2025 года комитет провел слушания о будущем ИИ и кибербезопасности с участием руководителей компаний Anthropic, Google, Quantum Xchange и Seven Hill Ventures.

Встреча с Джеком Кларком станет частью серии закрытых брифингов с представителями отрасли. Обсуждение будет касаться укрепления критической инфраструктуры и кибербезопасности США.

Anthropic, разработавшая модель искусственного интеллекта Claude, в настоящее время судится с Пентагоном, его главой Питом Хегсетом, несколькими федеральными ведомствами и чиновниками администрации Дональда Трампа. Разработчик обвинил власти в попытке разрушить его бизнес из-за отказа подчиняться требованиям Пентагона. Иск также связан с тем, что Белый дом объявил компанию «угрозой для цепочки поставок». Этот статус фактически запрещает сотрудничество с ней: клиенты, продолжающие использовать технологии Anthropic, рискуют мгновенным разрывом контрактов со стороны Пентагона.

Влад Никифоров