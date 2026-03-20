Умер основатель итальянской партии «Лига» Умберто Босси

В возрасте 84 лет умер итальянский политик Умберто Босси. Он был основателем и лидером партии «Лига», которая стремится к автономии и независимости северных провинций Италии.

Как пишет La Stampa, господин Босси умер вечером 19 марта в Варезе. За день до смерти политика госпитализировали в критическом состоянии. В больнице его направили в реанимацию.

«Умберто Босси, благодаря своей политической страстности, оставил заметный след в истории Италии и сыграл ключевую роль в формировании первого правоцентристского блока»,— написала премьер-министр Италии Джорджия Мелони в социальных сетях.

В 1989 году Умберто Босси основал партию «Лига Севера». В 1991-м она вошла в коалицию с Сильвио Берлускони и выиграла парламентские выборы, благодаря чему тот впервые занял пост премьер-министра. В 2017 году партия была переименована в «Лигу». Господин Босси в разные годы занимал должности депутата, сенатора, евродепутата и министра по делам реформ. От активного руководства партией отошел в 2012 году.