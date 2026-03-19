Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление

Исполнительный совет Международной федерации бокса (World Boxing) утвердил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. Такое же решение принято в отношении Белоруссии, Замбии, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа — Новой Гвинеи, Танзании и Тонга. Общая численность участников World Boxing достигла 168.

Однако для российских и белорусских боксеров вступление не означает немедленного возвращения на международную арену под своими флагами. World Boxing намерена запросить у Международного олимпийского комитета (МОК) разъяснения по условиям их участия. Ожидается, что спортсмены из этих стран будут выступать в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) — без национальной символики, как это было на зимней Олимпиаде-2026. Федерация также планирует проводить дополнительные проверки, чтобы убедиться в отсутствии поддержки военной операции у боксеров и их связей с силовыми структурами.

Все девять новичков получили статус «признанных членов». Это позволяет им участвовать в турнирах под эгидой World Boxing (с оговорками для россиян и белорусов), но не дает права голоса на конгрессе 2026 года. Полноправное членство возможно позднее по решению конгресса.

World Boxing создавалась в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. IBA была исключена из олимпийского движения, и именно World Boxing теперь курирует бокс на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

