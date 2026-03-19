УВКПЧ ООН призвала расследовать атаки Израиля на журналистов в Ливане

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что виновные в израильских атаках на журналистов в Ливане должны понести ответственность за свои действия. Так атаку прокомментировал официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Хитан в ответ на запрос ТАСС. Сегодня несколько журналистов RT пострадали на юге Ливана в результате израильского удара.

«Нам известно о недавних израильских атаках, в результате которых пострадали журналисты в Ливане», — заявил господин Аль-Хитан. По его словам, эти нападения вызывают опасения, соблюдают ли вооруженные силы Израиля международное гуманитарное право.

«Они должны быть незамедлительно расследованы, а виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул официальный представитель УВКПЧ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство в ближайшее время вызовет в связи с атакой на журналистов RT посла Израиля. Она подчеркнула, что атаке подверглись безоружные журналисты с «легкоразличимыми надписями "пресса"», которые находились на площадке без военных объектов. Кроме того, по ее словам, обстоятельства удара «указывают, что атака на них была целенаправленной и прицельной».

Сегодня RT сообщил о ранении главы бюро телеканала в Ливане Стива Суини и оператора его съемочной группы. По их словам, израильский самолет выпустил ракету по машине, когда они пересекали мост возле военной базы на юге Ливана. Оба журналиста находятся в сознании и получают медицинскую помощь.

18 марта, по данным УВКПЧ ООН, в результате другой атаки Израиля погибли журналист ливанского телеканала «Аль-Манар» Мухаммед Шери и его жен.