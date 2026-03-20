Власти России определились с комплексом мер по защите контейнерного рынка

Правительство РФ разрабатывает проект указа, который существенно затруднит возвращение на российский рынок крупнейших мировых контейнерных линий, ушедших в 2022 году. Документ, о содержании которого «Ъ» рассказали источники, вводит ряд жестких условий для компаний из недружественных стран, желающих возобновить морские перевозки с заходом в российские порты.

Согласно проекту, оператор должен быть зарегистрирован в России, а доля конечного российского бенефициара — превышать 50%. Суда должны находиться в собственности компании, страхование осуществляться российскими страховщиками, а споры рассматриваться в РФ. Перевозчик также обязан в приоритетном порядке брать грузы, попавшие под санкции. В специальный перечень компаний, возможности партнерства с которыми ограничены этим документом, вошли 10 крупнейших игроков, включая датскую Maersk, французскую CMA CGM и германскую Hapaq-Lloyd. При этом крупнейший оператор MSC в списке отсутствует.

Участники рынка предупреждают, что столь жесткие требования могут привести к исключению России из глобальной логистики. Заменить выпадающие мощности мировых линий практически нечем, что грозит падением грузооборота портов на 40–60% и ударом по портовой инфраструктуре. Экспортеры и импортеры столкнутся с резким ростом цен и невозможностью перевозить продукцию даже через партнеров из дружественных стран.

