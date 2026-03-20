Это им не под судно

Как стало известно “Ъ”, власти определились с комплексом мер по ограничению российского рынка морских контейнерных перевозок от глобальных операторов. К работе на линиях с заходом хотя бы в один порт в РФ будут допущены только компании с российским контролем, обязующиеся в приоритетном порядке перевозить подпавшие под санкции российские грузы, согласные на российскую подсудность и работающие только с флотом в собственности. Из числа потенциальных партнеров исключены все зарубежные гранды, кроме MSC.

Власти готовятся ограничить возвращение на российский рынок мировых операторов контейнерных линий, ушедших в 2022 году (см. “Ъ” от 28 апреля 2025 года).

Согласно проекту указа президента, рассказывает “Ъ” ознакомившийся с ним собеседник, регулярные внешнеторговые морские контейнерные перевозки, имеющие на маршруте функционирования минимум один российский порт захода, лицо, связанное с недружественной страной, может осуществлять только при одновременном соблюдении нескольких условий.

Среди них — регистрация судовладельца, перевозчика и оператора по законодательству РФ, доля конечного российского участника в размере более 50%, обязанность в первую очередь принимать и перевозить подпадающие под санкции грузы и грузы подпавших под санкции отправителей или получателей, страхование судна и ответственности судовладельца российскими страховщиками или перестрахование в России, согласие судиться в РФ, если так пожелает истец, и сделать Россию местом рассмотрения корпоративных споров. При этом эксплуатируемые на линии суда должны принадлежать оператору на праве собственности, а перевозка на всем маршруте движения от страны происхождения товара до РФ или обратно — осуществляться только собственными судами оператора.

Судовладелец, перевозчик или оператор морской линии также не должен быть связан с лицами из перечня, приложенного к документу. В перечне десять позиций — это крупнейшие мировые операторы контейнерных линий: датская Maersk, французская CMA CGM, германские Hapaq-Lloyd и BREB, голландская Samskip, гонконгская OOCL, британская X-Press Container Line (UK) Limited, корейские KMTC и HMM, японская ONE. Крупнейший мировой морской контейнерный перевозчик MSC в перечень не попал. В Минтрансе на запрос “Ъ” не ответили.

Опрошенные “Ъ” юристы затруднились четко определить, какого рода ограничения должны быть применены к линиям из перечня, считая формулировку «максимально неудачной».

Дословно там сказано, что судовладелец, перевозчик или оператор не должен быть «лицом, прямо или косвенно принадлежащим, управляемым, используемым или контролируемым любым иным образом» лицами, указанными в перечне, а также их правопреемниками или лицами, входящими с ним в одну группу. Корпоративный юрист, пожелавший остаться неназванным, говорит, что по буквальному толкованию это означает прямой, безусловный запрет. «Если бы имелось в виду 50%, то использовалось просто слово "контролирующим". Здесь же есть оборот "не является принадлежащим". Я это толкую так, что не должен принадлежать ни один процент». При этом Минтранс получает право выдавать временные разрешения на операции с лицами из перечня.

Цель указа — ограничение доступа «недружественных» линейных сервисов и замещение их только такими морскими линиями, которые находятся под российским корпоративным, имущественным, страховым и процессуальным контролем, говорит собеседник “Ъ”. Другой источник в отрасли полагает, что положения проекта могут создать дополнительные препятствия для развития контейнерных перевозок и грозят исключением России из глобальной логистической системы. «При текущем уровне развития национальных морских перевозчиков и весьма ограниченной географии их оперирования заменить ими выпадающие мощности в лице мировых операторов практически невозможно,— поясняет собеседник “Ъ”,— что чревато снижением судозаходов в отечественные порты и перераспределением грузопотоков в пользу зарубежных хабов». Это ударит по грузообороту, выручке портов и инвестиционным программам, добавляет он. Собеседник “Ъ” в портовой отрасли оценивает возможное снижение загрузки контейнерных терминалов в 40–60%.

Источник “Ъ” среди грузоотправителей говорит, что в случае реализации инициативы заплатят за нее в первую очередь российские экспортеры и импортеры, которые лишатся возможности перевозить продукцию, привлекая партнеров даже из дружественных государств.

Другой собеседник “Ъ” отмечает, что жесткие требования к российской регистрации участников, контролю конечного бенефициара и принадлежности судов на праве собственности ограничивают фактический доступ на рынок широкого круга иностранных операторов. «Для полноценного обеспечения грузооборота РФ требуется привлечение в том числе крупнотоннажного дорогостоящего контейнерного флота, суда которого зачастую являются предметом инвестиционных договоров между перевозчиками и банками с запретом изменения права владения предметом договора»,— рассказывает он.

Еще один собеседник “Ъ” говорит, что условие о необходимости права собственности выглядит как радикальное ужесточение действующей конструкции: эту формулу нужно сделать более гибкой и расширить до законного владения. Также требование о перевозке только собственными судами ограничивает возможности использования мультимодальных схем с участием партнерских линий и фидерных операторов, а в некоторых портах из-за технических особенностей делает перевалку невозможной. Требование брать грузы под санкциями с учетом экстерриториального характера применения некоторых ограничений может привести к блокировке таких грузов в иностранных портах и полной блокировке деятельности таких перевозчиков, добавляет собеседник “Ъ” в отрасли.

Собеседники “Ъ” предлагают смягчить требования: в частности, разрешить использовать чартерный флот (сейчас к такому относится большая часть судов, обслуживающих российские контейнерные потоки), сделать более мягкими требования по доле российского участия для тех операторов, которые согласны на приоритетное обслуживание российских грузов и российскую подсудность. Кроме того, стоит дать Минтрансу возможность давать временные разрешения операторам, которые не полностью соответствуют требованиям, считают источники “Ъ”.

Наталья Скорлыгина, Анна Занина