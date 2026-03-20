Энергетикам перекрывают кислород

Минэнерго просит изменить систему определения квот на выбросы для ТЭС в рамках проекта «Чистый воздух». Предлагается учитывать дефициты при реализации мероприятий и концентрацию выбрасываемых загрязняющих веществ. Для достижения целей программы стоит усилить требования и к другим источникам выбросов, например печному отоплению, считают аналитики.

Минэнерго просит установить особый расчет квот для энергетики в законопроекте Минприроды, который вносит изменения в порядок проведения эксперимента по установлению квот по выбросам вредных веществ, рассказал источник “Ъ”. Законопроект Минприроды предусматривает двукратное снижение выбросов по веществам, чрезвычайно опасным для здоровья человека, а также уменьшение выбросов до достижения гигиенических нормативов качества воздуха для остальных веществ.

Квотирование выбросов загрязняющих веществ проходит в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Эксперимент в 12 городах с особо высоким уровнем загрязнения завершается в конце 2026 года. К этому сроку промышленные предприятия должны достичь установленных для них Росприроднадзором квот выбросов. Региональные власти ответственны за контроль выбросов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. В 2023 году к эксперименту присоединились еще 29 городов.

Минэнерго, по словам источника “Ъ”, предлагает согласовывать все планы по снижению выбросов на ТЭС, а мероприятия утверждать после определения источников возмещения затрат. По словам собеседника “Ъ”, цель в том, чтобы экологические требования выполнялись при наименьших затратах. Кроме того, говорит источник “Ъ”, расчет квот по выбросам от ТЭС должен учитывать в том числе риски дефицита тепло- и электроэнергии и технологические ограничения. К примеру, на ряде станций невозможен перевод генерации с угля на газ. Годом, в сравнении с которым будут снижаться утвержденные выбросы, Минэнерго предлагает сделать 2024 год, а энергоблоки, которые ввели в эксплуатацию позднее, в программе не учитывать. Также не следует учитывать выбросы от дополнительной выработки тепла и электроэнергии.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что в связи с ростом выбросов от объектов электроэнергетики из-за роста энергопотребления предлагают устанавливать квоты на концентрацию выбрасываемых ТЭС загрязняющих веществ, а не на объем выбросов. При этом нужно учитывать режим работы энергосистемы, технологические возможности и ограничения (в том числе запрет на вывод оборудования в дефицитных зонах электро- и теплоснабжения). Также в министерстве считают необходимым сосредоточить усилия на снижении выбросов от основных загрязнителей городов — автотранспорта и печного отопления, обеспечив необходимую электрическую и тепловую энергию от ТЭС для перевода автотранспорта и жилых домов с печным отоплением на эти виды энергии. В Минприроды сообщили “Ъ”, что документ находится в разработке.

Разработанный Минприроды законопроект, как говорит один из источников “Ъ” в промышленной компании, получается дорогим и неэффективным для отрасли. Его действие, по словам собеседника “Ъ”, в основном распространяется на промышленность и энергетику, хотя на приземной слой больше влияет частный сектор и автотранспорт, но их регулирование остается у региональных властей, где нет инструментов для изменения ситуации. В новом законопроекте частично попытались снять нагрузку с некоторых предприятий за счет исключения части веществ из списка, которые нужно сокращать в два раза, но нужно отказаться от валовых выбросов и разрабатывать все мероприятия с учетом приоритетного сокращения выбросов в приземном слое, считает источник “Ъ”.

Затраты генерирующих компаний на экологические мероприятия, по предварительным оценкам, по второму этапу «Чистого воздуха» составят более 458 млрд руб. на горизонте 2026–2036 годов, подсчитали в «Совете производителей энергии». Для выполнения федерального проекта потребуется экологическая модернизация, строительство новых угольных станций, газовой генерации. По оценке ассоциации, на создание новых мощностей потребуется в 2026–2036 годах в 29 городах 2,2 трлн руб.

Андрей Макаров из Kept считает, что помимо оптимизации требований к ТЭС необходимо предложение альтернативных путей финансирования для модернизации оборудования, а также для проведения научно-исследовательских работ по разработке новых технологий сжигания и очистки газов. Кроме того, по мнению аналитика, необходима оптимизация подхода к определению ключевых источников выбросов. Такими, продолжает господин Макаров, часто становится не труба ТЭС, а, например, локальное сжигание отходов и печное отопление в частном секторе. Так, борьба с несанкционированным сжиганием отходов даст едва ли не больший эффект, чем модернизация крупной ТЭС, при меньших затратах, заключает эксперт.

Анна Тыбинь