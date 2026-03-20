Продажи новостроек в России рухнули после ажиотажного января

В феврале 2026 года рынок новостроек резко охладился. По данным ЦИАН, число зарегистрированных договоров долевого участия в 40 крупнейших регионах упало на 17,9% по сравнению с прошлым годом, до 26,6 тыс. В городах-миллионниках снижение оказалось еще сильнее — минус 22%, подсчитали в «Яндекс Недвижимости». Москва побила антирекорд: здесь продажи рухнули на 51%, до 3,8 тыс. сделок.

Главная причина — изменение правил семейной ипотеки. С 1 февраля семья может получить только один такой кредит, тогда как раньше льготой пользовались оба супруга. Это вызвало всплеск спроса в январе, когда покупатели спешили заключить сделки на старых условиях, объясняют эксперты. Теперь, на фоне снижения доступности жилья, многие отказываются от покупки.

Предложение на рынке тем временем растет: в марте экспонировалось 289 тыс. лотов — на 2,5% больше, чем в феврале. Застройщики все чаще дают скидки, но на радикальное снижение цен пока не идут. В Москве средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 28%, до 506,4 тыс. рублей. Участники рынка надеются на оживление во втором полугодии, связывая его с возможным смягчением кредитной политики.

