Бортников назвал тенденцией вербовку российских детей мошенниками с Украины

Директор ФСБ России Александр Бортников назвал тенденцией вербовку с территории Украины российских детей для покушений и грабежей. Об этом глава службы безопасности сообщил журналистам после расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Ну, тенденция фактически»,— заявил Александр Бортников в ответ на вопрос корреспондента Первого канала, единичен ли случай, когда «украинцы посылают российских детей убивать и грабить других россиян».

Он также пообещал, что российские правоохранители будут бороться с такими правонарушениями. «Мы это делали, делаем и будем делать»,— подчеркнул глава ФСБ.

Сегодня в отделении «Россельхозбанка» в Москве подросток подорвал банкомат. В результате взрыва никто не пострадал, кроме самого нарушителя. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что нарушитель действовал по указанию мошенников с Украины.