В результате взрыва банкомата в Москве пострадал только подросток-подрывник

В Россельхозбанке заявили, что при взрыве в отделении банка на севере Москвы, где неизвестный подорвал банкомат, никто из сотрудников и клиентов не пострадал. В СКР заявили, что ранения получил осуществивший подрыв подросток.

«Самое важное — в результате инцидента никто из сотрудников и клиентов не пострадал. Их жизни ничего не угрожает», — сообщили представители Россельхозбанка (цитата по ТАСС). По их словам, банк оказывает полное содействие правоохранителям в расследовании происшествия.

Пресс-служба Следственного комитета (СКР) сообщила, что подрыв организовал 15-летний подросток. Под влиянием мошенников он облил банкомат горючей жидкостью и поджег. При взрыве подросток получил ожоги. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Следователи возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья 167 УК РФ) и хулиганство (статья 213 УК РФ).

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что нарушитель действовал по указанию мошенников с Украины.

Подрыв банкомата произошел сегодня в отделении «Россельхозбанка» на улице Менжинского на северо-востоке Москвы. В МВД сообщили, что «мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка» уже задержали.