США решили снять санкции с «Беларуськалия», двух банков и Минфина Белоруссии

США решили снять санкции с «Беларуськалия», «Белорусской калийной компании», Белинвестбанка, Банка развития и Минфина Белоруссии. Об этом сообщил спецпосланник президента США Джон Коул журналистам после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (во главе стола) на переговорах с американской стороной в Минске

Фото: Belarusian Presidential Press Service / AP

На вопрос журналиста, когда решение о снятии санкций вступит в силу, господин Коул ответил: «В этот раз это все будет значительно быстрее. Мы научились это делать быстрее» (цитата по БЕЛТА).

В обмен на смягчение санкций США власти Белоруссии освободили 250 заключенных. 235 из них были освобождены в Белоруссии, остальных отправили в Литву, сообщило посольство США в Вильнюсе, передает Reuters. Среди освобожденных — политический блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойко.

США ввели санкции в отношении «Беларуськалия» в 2021 году. До этого компания поставляла на мировой рынок около 20% всех калийных удобрений. После введения ограничений поставки были переориентированы на Россию и Китай.