Полный вперед

Рост цен на авиабилеты и нестабильность перелетов стимулировали рост спроса на автобусные туры. О том, как туроператоры трансформируют программы и как меняются запросы потребителей,— в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

За последнее время транспортная экономика значительно изменилась — рост стоимости авиаперевозок и железнодорожных билетов привел к тому, что увеличился спрос на автобусные туры, рассказала заместитель директора Центра развития туризма Центра стратегических разработок Наталья Осипова. По ее словам, на этом фоне автобусные маршруты «получили второе дыхание».

Дополнительным фактором роста этого рынка становится инфраструктура: строительство федеральных трасс, модернизация региональных дорог и развитие многофункциональных зон дорожного сервиса упрощают логистику и сокращают время в пути.

Интерес к автобусным турам в Европу сегодня минимален, зато растет спрос на автобусные поездки в Азию, а также на внутренние маршруты по России. По словам коммерческого директора маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерия Бритауса, вся Азия, особенно Центральная, демонстрирует уверенный рост. Безусловный лидер последнего года — Узбекистан. «Путешественники активно выбирают автобусные туры по Великому шелковому пути с посещением Самарканда, Бухары и Хивы»,— рассказал Валерий Бритаус. Также популярны туры по Закавказью, Грузии и Армении, включающие Тбилиси, Батуми, Ереван и озеро Севан.

Внутри России

На внутреннем рынке динамика неоднородна, отмечают эксперты. Бюджетный экскурсионный сегмент (до 50 тыс. руб.) сейчас теряет позиции, зато такие направления, как Мурманск или Кавказ, по-прежнему пользуются спросом.

Ключевой тренд сегодня — рост популярности коротких автобусных поездок на несколько дней в пределах ближайших к месту проживания регионов как безопасной, стабильной и предсказуемой альтернативы перелетам. На фоне сбоев в расписании и отмен рейсов фактор гарантированного выезда и возвращения становится для туристов определяющим.

В топе по-прежнему традиционные направления: Золотое кольцо, Москва и Санкт-Петербург, Казань, исторические города Поволжья и Северо-Запада. При этом география спроса постепенно расширяется. Туристы все чаще выбирают более удаленные и природные регионы — Алтай, Карелию, Кавказ и Дагестан. Эксперт по путешествиям «Большой страны», член Русского географического общества Юлия Любимова рассказывает, что такие поездки позволяют совместить экскурсионную программу с отдыхом и активностями.

Как меняется продукт

Туроператоры расширяют географию и уходят от стандартных экскурсионных программ к более содержательным и гибким форматам. Сегмент постепенно смещается от массовых маршрутов к нишевым предложениям с акцентом на опыт, локальную культуру и вариативность сценариев поездки.

Таким образом, автобусный тур постепенно перестает восприниматься как исключительно бюджетный и массовый продукт.

Одновременно усиливается тренд на впечатления. «Туристы все чаще выбирают многодневные туры вместо однодневных экскурсий: последние сдают позиции, потому что цена такой поездки (5–6 тыс. руб. с человека) приближается к стоимости самостоятельного выезда на личном автомобиле, а впечатлений дает меньше»,— говорит Валерий Бритаус.

По словам руководителя департамента внутреннего туризма туроператора «Бон Тур» Светланы Коваль, сейчас растет запрос на разные типы впечатлений — от исторических экскурсий до гастрономии и природных локаций, включая поездки на юг России и тематические туры с этнокультурной составляющей, например знакомство с казачьими традициями, посещение станиц и мест, где создавался роман Михаила Шолохова «Тихий Дон».

При этом рынок предлагает разнообразные решения — от классических экскурсионных маршрутов до событийных и коротких поездок. Как отмечает Юлия Любимова, востребованы как готовые пакетные решения с включенной логистикой, проживанием и экскурсионной программой, так и индивидуальные программы под конкретный сезон или повод. В базовый пакет, как правило, уже включены трансфер, экскурсии, входные билеты и часть проживания.

Отдельное направление — этнокультурные и гастрономические туры (Татарстан, Удмуртия, Киров), где акцент сделан на дегустациях, ремеслах и погружении в локальные традиции. Сохраняют популярность событийные и сезонные программы — новогодние, фестивальные и праздничные маршруты с готовым сценарием и анимацией.

При этом рынок активно расширяется за счет комбинированных форматов — гастрономических, этнографических и событийных туров, поездок с заездами в малые города, на фермы и винодельни. Растет спрос на короткие маршруты на два-четыре дня, также появляются технологические решения, например экскурсии с использованием VR. «В СанктПетербурге запустили автобусный тур с VRэкскурсией, где классический маршрут дополняют виртуальные образы утраченных памятников и панорамы музеев. Это шанс на время забыть о гаджетах и транспорте, услышать топот лошадиных копыт и ощутить атмосферу Петербурга XIX — начала XX века»,— рассказывает Юлия Любимова.

Ценные опции

Цены на автобусные туры за последний год выросли под влиянием основных затрат — на топливо, размещение и питание, а также общей инфляции. Дополнительное давление оказало повышение зарплат гидов после введения обязательной аттестации на 20–40%, что отразилось на себестоимости туров. Чтобы сдержать рост цен, туроператоры частично выводят питание из базового пакета, предлагая его как дополнительную опцию.

В целом по итогам 2025 года однодневные экскурсии выросли в цене в среднем на 500–1000 руб., многодневные туры — на 2–5 тыс. руб. на человека.

«Цены на автобусные туры растут вслед за увеличением стоимости топлива, размещения, питания и других составляющих. В среднем рост составляет 5–10%, но по отдельным программам может достигать 20% по независящим от нас причинам»,— отмечает Светлана Коваль. По ее словам, в текущих условиях операторы не могут сохранять прежний уровень цен без ущерба для качества: рынок постепенно уходит от бюджетных предложений, делая ставку на сбалансированный продукт с устойчивым уровнем сервиса.

Среди других факторов роста цен эксперты назвали стоимость техники (новый туристический автобус сегодня обходится в 14–17 млн руб.). «При этом важно понимать, что автобусный тур часто оказывается дешевле авиаперелета, особенно если считать не только билеты, но и трансферы и экскурсии на месте»,— отмечает Валерий Бритаус.

Ключевым фактором остается сезонность: пик цен приходится на май—сентябрь. При этом туроператоры пытаются сгладить рост за счет раннего бронирования и пакетных предложений.

Кто едет

Аудитория автобусных туров расширяется и становится более разнообразной. Если ранее сегмент ассоциировался преимущественно с возрастными туристами, то сегодня в поездках участвуют семьи с детьми и молодежь. «Автобусный тур давно перестал быть продуктом только для возрастной аудитории»,— отмечает Юлия Любимова, добавляя, что клиенты стали более требовательными и готовы платить за качество и продуманность маршрутов.

При этом традиционная аудитория сохраняет значительную долю. «Согласно данным туроператоров, более 40% участников автобусных туров — женщины среднего возраста. Для них автобусные поездки — это удобный вариант самостоятельного путешествия, позволяющий одновременно экономить деньги и наслаждаться общением с новыми людьми»,— говорит Наталья Осипова.

По оценке Валерия Бритауса, более половины аудитории по-прежнему приходится на туристов старше 50 лет, которые ценят комфорт, включенный сервис и содержательную программу и все чаще путешествуют семьями — с детьми и внуками, что требует адаптации маршрутов. Однако растет интерес и со стороны молодежи, которая выбирает короткие интенсивные форматы.

«Современные туристы предъявляют повышенные требования к уровню комфорта и качеству услуг, оставаясь при этом чувствительными к цене»,— отмечает Наталья Осипова. По ее словам, спрос смещается в сторону более «глубокого» опыта — с погружением в локальную культуру, при этом туроператоры стремятся удерживать баланс за счет недорогих, но эмоционально насыщенных элементов, таких как мастер-классы и локальные активности.

Ключевым фактором становится не только инфраструктура, но и содержание программы.

«Автобус должен быть современным. Но главное — личность гида и гибкость программы. Туристы хотят взаимодействовать, а не слушать лекции, ценят возможность подстроить маршрут под настроение группы. Индивидуальный подход перестал быть привилегией дорогих VIP-туров — его ждут и в стандартных программах»,— говорит Валерий Бритаус.

Тенденции и вызовы

Рынок автобусного туризма сталкивается с рядом структурных ограничений: от издержек до изменения потребительских предпочтений. Одним из заметных трендов становится уход от массовых форматов. «Современный турист предпочитает большую приватность и индивидуальность, выбирая небольшие группы численностью от 10 до 20 человек, путешествующие на комфортабельных микроавтобусах»,— отмечает Наталья Осипова, связывая это с запросом на комфорт, мобильность и персонализацию.

Среди ключевых проблем участники рынка называют износ транспорта и сложности с его обновлением.

Ограниченные финансовые возможности перевозчиков и туроператоров, высокие ставки по кредитам и удорожание техники делают закупку новых автобусов крайне затратной.

«В этом сегменте отсутствует поддержка государства, характерная для авиасектора и железнодорожного транспорта. Так, автобусный сегмент остается без государственных субсидий и специальных кредитных программ, что создает дополнительные препятствия для модернизации и ухудшает общий уровень развития автобусных экскурсионных туров»,— поясняет Наталья Осипова.

Рынок автобусного туризма остается зависимым от сезонности. Активная эксплуатация автобусов приходится на лето и праздничные периоды, тогда как в остальное время транспорт простаивает, не генерируя доход. При этом расходы на обслуживание и лизинг сохраняются, что усложняет окупаемость. По мнению экспертов Центра стратегических разработок, для минимальной рентабельности необходим стабильный пассажиропоток на уровне не менее 50%, однако из-за нестабильного спроса достичь этого удается редко, что ограничивает инвестиции в обновление парка.

Сохраняются и инфраструктурные ограничения — дефицит современных автовокзалов и качество дорог на туристических маршрутах. В этих условиях Наталья Осипова рекомендует туроператорам экскурсионных автобусных туров пользоваться национальными туристскими маршрутами, которые прошли проверку экспертов турбизнеса и представителей региональных органов власти в сфере туризма.

Анна Александрова