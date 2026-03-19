В банке на северо-востоке Москвы произошел взрыв

В здании на улице Менжинского на северо-востоке Москвы подорвали банкомат, сообщил источник РЕН ТВ. По словам очевидцев, из банка выбежал мужчина, после чего там произошел взрыв.

По данным Telegram-канала «112», речь идет об отделении «Россельхозбанка». На «Яндекс Картах» единственное отделение банка на улице Менжинского находится через дорогу от м. Бабушкинская. Позднее «112» уточнил, что подорвавшим банкомат оказался несовершеннолетний, предварительно, его завербовали мошенники.

В пресс-службе МВД сообщили, что «мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка» уже задержали. Обстоятельства ЧП устанавливаются.