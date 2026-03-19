Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В банке на северо-востоке Москвы произошел взрыв

В здании на улице Менжинского на северо-востоке Москвы подорвали банкомат, сообщил источник РЕН ТВ. По словам очевидцев, из банка выбежал мужчина, после чего там произошел взрыв.

Предыдущая фотография
Последствия взрыва в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева

Следующая фотография
1 / 4

По данным Telegram-канала «112», речь идет об отделении «Россельхозбанка». На «Яндекс Картах» единственное отделение банка на улице Менжинского находится через дорогу от м. Бабушкинская. Позднее «112» уточнил, что подорвавшим банкомат оказался несовершеннолетний, предварительно, его завербовали мошенники.

В пресс-службе МВД сообщили, что «мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка» уже задержали. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все