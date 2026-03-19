СКР возбудил дело после подрыва банкомата в Москве

Следователи возбудили дело о хулиганстве и уничтожении имущества после взрыва в отделении «Россельхозбанка» на северо-востоке Москвы. Предварительно, злоумышленником оказался 15-летний подросток. Его госпитализировали с ожогами, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, несовершеннолетний действовал под влиянием мошенников. По указанию куратора, он облил бензином и поджег банкомат. Следователи осматривают место происшествия.

О взрыве в банке на улице Менжинского стало известно ранее. Изначально предполагалось, что преступление совершил мужчина: очевидцы видели, как незадолго до взрыва неизвестный выбежал из банка.

Никита Черненко