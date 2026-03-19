Пятерых сотрудников «Мособлгаза» обвинили в коррупции

СКР возбудил уголовное дело о коррупции в газовой отрасли. Фигурантами по нему проходят 15 человек. Пятеро из них — действующие и бывшие сотрудники АО «Мособлгаз», остальные работают в коммерческих структурах.

Злоумышленников обвинили по статьям о получении, даче и посредничестве при передаче взяток. По версии следствия, в 2023-2025 годах начальник управления развития газовых сетей «Мособлгаза» и ведущий инженер получили 10 взяток на 9 млн руб. от коммерсантов. За это сотрудники газовой компании одобряли подключение организаций к газовым сетям, а также увеличение объемов подачи газа.

18 марта «Ъ» сообщал, что бывшая начальница управления развития газовых сетей «Мособлгаза» Наталья Сенаторова заключила досудебное соглашение и дала показания по делу. В результате под следствие попал бывший руководитель госпожи Сенаторовой Дмитрий Чернов, успевший уехать из России. По версии правоохранителей, он получил взятки на сумму не менее 15 млн руб.

