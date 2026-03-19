Московская компания обжаловала торги по оснащению дорог в Курской области

Определение подрядчика в двух конкурсах на установку инженерно-технических систем транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства в Курской области приостановлено из-за жалоб московского ООО «ФТК "Интеграция"». Общая сумма начальных цен контрактов составляет 502,8 млн руб. Заказчиком выступает «Федеральное управление автомобильной магистрали "Москва — Харьков" Федерального дорожного агентства». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Всего компания подала шесть жалоб — по три на каждый из двух конкурсов. При этом жалобы попарно идентичны по содержанию: первые две — о бездействии комиссии, следующие две — о несогласии с результатами оценки и еще две содержат претензии к оператору площадки и комиссии.

В первых двух заявитель утверждает, что единая комиссия заказчика нарушила правила оценки заявок, установленные в конкурсной документации. Согласно ним, участники должны были представить предложения по трем детализирующим показателям в рамках критерия «Качественные характеристики объекта закупки»: описание порядка выполнения работ, контроль качества материалов и обеспечение безопасности дорожного движения. «ФТК "Интеграция"» считает, что направила в составе заявки все необходимые сведения. Однако при подведении итогов комиссия оценила только первый показатель — описание порядка выполнения работ. По двум остальным принято решение не присуждать баллы, поскольку информация по этим характеристикам якобы отсутствует. Заявитель настаивает, что комиссия необоснованно проигнорировала часть заявки. В своей жалобе компания просит управление ФАС по Орловской области признать бездействие комиссии незаконным, приостановить процедуру определения подрядчика и выдать предписание об устранении нарушений. Также «ФТК "Интеграция"» настаивает на проведении внеплановой проверки действий заказчика. Антимонопольная служба пока не приняла эти жалобы к рассмотрению.

В следующих двух претензиях, также поданных в орловское УФАС, компания оспорила уже саму оценку — то, как комиссия применила критерии и выставила баллы. Однако ведомство отказалось их рассматривать, пояснив, что не уполномочено определять правомерность оценки по качественным критериям: такие споры разрешаются только в суде.

В последних двух жалобах, направленных в центральный аппарат ФАС России, «ФТК "Интеграция"» выдвигает претензии сразу к двум сторонам: либо оператор электронной площадки («Фабрикант») не передал заказчику все документы заявки, либо единая комиссия заказчика проигнорировала их при оценке. Компания требует приостановить закупку, провести проверки в отношении обоих возможных нарушителей и выдать предписание об устранении нарушений. Рассмотрение обеих жалоб назначено на 24 марта.

По данным Rusprofile, ООО «ФТК "Интеграция"» зарегистрировано в Москве в январе 2013 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Генеральный директор — Алексей Петров. Учредителем является московское АО «ФТК» (ведет деятельность холдинговых компаний с марта 2015 года, информация о собственниках скрыта). «ФТК "Интеграция"» в 2024 году выручила 1,3 млрд, чистая прибыль составила 24 млн руб.

По условиям контрактов, подрядчикам предстоит оснастить дорожные объекты инженерно-техническими системами зоны транспортной безопасности. В рамках первого соглашения выполнить соответствующие работы до 30 ноября 2027-го необходимо на автомобильной дороге Р-298 «Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 "Каспий" — Кшенский — М-4 "Дон"». Начальная цена контракта — 182 млн руб. Второе соглашение предполагает оборудование инженерно-техническими комплексами объектов на участках дорог М-2 «Крым» (Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной) и ее ответвлениях — в частности, на Юго-Восточном обходе Курска. Исполнить обязательства подрядчик должен до 30 ноября 2026-го. Начальная цена контракта составляет 320,8 млн руб.

По данным портала госзакупок, на первый конкурс заявились два участника. Оба ценовых предложения были одинаковыми. Названия заявившихся юрлиц не разглашаются, однако в одной из своих жалоб «ФТК "Интеграция"» упоминает, что не одержала победу. Во вторых торгах также участвовали две компании, названия которых скрыты. Победитель предложил выполнить работы за 311,1 млн руб. Второй претендент оценил свои услуги в размере начальной цены — 320,8 млн руб.

В феврале «Федеральное управление автомобильной магистрали "Москва — Харьков" Федерального дорожного агентства» также начало искать подрядчиков на обеспечение безопасности дорог в Белгородской области. Общая сумма начальных цен шести контрактов составляет 1,9 млрд руб.

Кабира Гасанова