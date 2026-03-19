Гуцан: прокуратура защитила права более 600 тыс. участников СВО в 2025 году

Прокуроры в 2025 году обеспечили защиту прав 620 тыс. участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил генпрокурор Александр Гуцан на итоговой коллегии Генпрокуратуры за прошлый год. По требованиям надзорного ведомства перечислено более 18,5 млрд руб. социальной поддержки.

«В итоге это способствовало устранению неравенства при предоставлении мер поддержки всем категориям участников спецоперации, оптимизации их получения, в том числе за счет доработки систем финансового обеспечения и персонального учета»,— отметил господин Гуцан (цитата по ТАСС).

При этом сохраняются проблемы, которые требуют постоянного внимания. Несмотря на сформированную систему гарантий и выделенные ресурсы, меры поддержки реализуются не всегда эффективно.

Годом ранее прокуроры восстановили права более 60 тыс. участников СВО и их семей на получение 3 млрд руб. социальной помощи.