Прокуроры помогли тысячам участников СВО

На коллегии надзорного ведомства генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что прокурорами восстановлены права более 60 тыс. участников СВО и членов их семей на получение 3 млрд руб. социальной помощи.

«Следует и впредь при участии фонда "Защитники Отечества" средствами надзора обеспечивать взаимодействие между военкоматами и органами соцзащиты, беззаявительное предоставление мер поддержки. Участники СВО, их родственники должны быть заблаговременно включены в списки на получение выплат, а не ходить по кабинетам чиновников с протянутой рукой»,— отметил господин Краснов.

По его словам, корни этой проблемы — в том числе в несвоевременной подготовке воинскими частями необходимых документов, что также препятствует получению мер поддержки членами семей без вести пропавших военнослужащих. Игорь Краснов поручил военным прокурорам усилить надзорную работу в этом направлении, а прокурорам на местах — контролировать вопросы, связанные с трудоустройством, переподготовкой и квотированием рабочих мест возвращающихся с СВО.

Николай Сергеев