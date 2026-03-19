Путин: за 2025 год к прокурорам обратились более 7 млн человек

Президент России Владимир Путин заявил, что правозащитная работа прокуроров остается самой востребованной среди россиян. По его словам, в 2025 году в органы прокуратуры обратились более 7 млн граждан. Об этом глава государства рассказал в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

Президент призвал прокуроров обратить внимание на защиту прав уязвимых граждан. Он подчеркнул, что реакция надзорного органа на нарушения в отношении детей и других уязвимых групп должна быть незамедлительной.

Кроме того, Владимир Путин призвал следить за своевременностью выплат участникам спецоперации, а также активнее взаимодействовать с другими ведомствами для защиты бойцов ВС РФ. «Помощь участникам спецоперации и их семьям должна доходить до каждого без сбоев»,— подчеркнул глава государства.

