В Ростовской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим

С 1 мая 2026 года в Ростовской области вводится особый противопожарный режим. С этого момента будет действовать запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Для ликвидации лесных пожаров сформирована группировка из 3,9 тыс. человек, 1,3 тыс. единиц техники, 10,3 тыс. единиц оборудования и инвентаря, подготовлена 21 пожарно-химическая станция.

На данный момент в регионе создано 86 точек видеонаблюдения, охватывающих большую часть лесного фонда.

Проводится патрулирование лесной зоны по 418 маршрутам протяженностью более 37,5 тыс. км.

