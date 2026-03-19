Венгрия и Словакия блокировали решение ЕС о выплате Украине кредита в €90 млрд

Венгрия и Словакия на саммите Евросоюза отказались допустить выплату Украине кредита в размере €90 млрд и принятие 20-го пакета санкций против России. Страны не поддержали итоговое заявление, где говорилось о готовности стран ЕС принять новый пакет санкций и выделить кредит Украине.

«Европейский совет обсудил последние события, касающиеся Украины. Текст, изложенный в документе EUCO 2/26, был решительно поддержан 25 главами государств и правительств»,— говорится в документе.

Европейский совет вернется к вопросу принятия документа на следующем заседании, сообщили в Евросовете.

Накануне саммита пресс-служба Европейского совета сообщила, что с начала боевых действий на Украине члены ЕС оказали Киеву поддержку в размере €194,9 млрд. В декабре стороны договорились выделить очередной кредит в размере €90 млрд, однако Венгрия блокировала это решение.

Саммит Евросоюза проходит 19-20 марта. Politico со ссылкой на источник сообщала, что проект итогового заявления насчитывает 24 страницы и включает 70 пунктов, распределенных по восьми разделам.

Анастасия Домбицкая