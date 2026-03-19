В Уфе планируют построить логистический парк за 5 млрд рублей

В строительство логистического парка рядом с Нагаевским шоссе в Уфе инвестируют 4,9 млрд руб. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел выездной «инвестиционный час» на стройплощадке объекта, сообщает пресс-служба администрации города. По данным «РБК Уфа», инвестором является ООО «Перспектива-Уфа» Владимира Максименко.

В пресс-релизе мэрии отмечается, что открытие хаба позволит создать около 1 тыс. рабочих мест. Общая площадь комплекса из двух складов составит 80 тыс. кв. м. Запуск запланирован на второй квартал 2027 года.

По словам господина Мавлиева, на сегодня главная задача — обеспечить удобные подъезды и съезды с Нагаевского шоссе около Зининской развязки.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров распорядился дать в аренду компании «Перспектива Уфа» 31,1 га земли неподалеку от развязки между трассой М-5 и Нагаевским шоссе для строительства складского комплекса.

ООО «Перспектива-Уфа» зарегистрировано в Уфе в июне 2024 года. Учредитель — Владимир Максименко. Данных о выручке компании за 2025 год нет, убыток организации составил 162 тыс. руб.

Майя Иванова