Все будет e-commerce

В Башкирии не осталось ни одного города или района, в котором не было бы пунктов выдачи электронных заказов. С 2020 года оборот электронной торговли вырос более чем на 20 млрд руб., а в этом году, очевидно, будет побит прошлогодний рекорд. Помимо открытия пунктов выдачи заказов во всех муниципалитетах, в минторгуслуг Башкирии отмечают перспективность крупных логистических хабов — инвестиции в них приближаются к 30 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В республике оборот электронной коммерции вырос в пять раз

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В республике оборот электронной коммерции вырос в пять раз

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Электронная торговля активно развивается, за шесть лет только в Башкортостане она выросла в 18 раз — с 1,6 млрд до 29 млрд рублей»,— написал в соцсетях глава республики Радий Хабиров, комментируя развитие отрасли e-commerce.

По уточненным данным министерства торговли и услуг Башкирии, за пять лет оборот электронной коммерции в регионе вырос в 5,37 раза — с 5,4 млрд руб. в 2020-м до 29 млрд руб. в 2024-м. Судя по динамике с начала нынешнего года, то и рекорд в 29 млрд будет побит: в минторгуслуг отметили, что за первое полугодие 2025 года сумма продаж в онлайн-ритейлерах превысила 21,7 млрд руб. (для сравнения, за январь–июнь 2024 года — 8,7 млрд руб.).

В целом по России, по подсчетам консалтинговой компании «Яков и партнеры», с 2019-го по 2024 год рынок e-commerce вырос в 7,5 раза, до 12,6 трлн руб. На маркетплейсы пришлось около 8 трлн руб. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году совокупный оборот онлайн-продаж вырастет до 32,3 трлн руб., а торговли на маркетплейсах — до 9,1 трлн руб.

Увеличился и охват электронной торговли: по словам чиновников, в Башкирии не осталось ни одного города или муниципального района, в котором не был бы представлен хотя бы один маркетплейс. В крайнем случае, пункты выдачи заказов (ПВЗ) имеются как минимум в райцентрах. По данным Guide, в одной только столице Башкирии на июнь 2025 года действовало 1,59 тыс. ПВЗ, годовая динамика составила 38,5%. По количеству пунктов Уфа занимает 12 место среди городов России, опережая, например, Волгоград, Красноярск, Омск и Пермь.

В общей сложности в республике сеть маркетплейсов представлена более чем 3 тыс. ПВЗ. Лидером отрасли является Ozon c 2,2 тыс. ПВЗ, Wildberries открыло 650, а «Яндекс. Маркет» — 150 пунктов. Кроме того, некоторые ПВЗ работают в гибридном формате, объединяя несколько электронных площадок, а также развивается система постаматов, отметили в минторге республики.

Рассчитать по складам

Сектор электронной торговли — это еще и логистические центры, которые сокращают время доставки продукции производителей до складов и покупателей, одновременно облегчая сбыт для местного бизнеса и ускоряя покупку для пользователей. Только в ближайшие годы совокупный объем инвестиций в склады для маркетплейсов может превысить 27,7 млрд руб. В этом году, например, в Благовещенске открылась третья очередь оптово-распределительного центра Ozon, в строительство которого вложено более 6,4 млрд руб. Открытие хаба позволило создать более 1 тыс. рабочих мест.

Строительством занималась группа компаний «Ромекс». В июне правительство Башкирии и ООО «Ромекс-Кубань» на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о намерениях создать «транспортно-логистическую инфраструктуру» в Уфимском районе: в частности, компания собирается инвестировать более 18 млрд руб. в строительство логистического центра. Социальный эффект — 2 тыс. рабочих мест.

В сентябре также стало известно, что ООО «Юридическое агентство "Аспект"» планирует расширение другого складского центра Ozon — в строительство второй очереди распределительной базы инвестор готов вложить 210 млн руб., что создаст 60 рабочих мест.

По словам Радия Хабирова, с маркетплейсом сотрудничают 9,5 тыс. башкирских предпринимателей, подавляющее большинство которых представляют малый и средний бизнес.

Обосноваться в Башкирии планирует и дивизион электронной торговли Сбербанка: инвестор ООО «ПФО Оренбург» строит в Чишминском районе распределительный центр стоимостью 9,3 млрд руб. с 4 тыс. рабочих мест. Площадь логистического центра составит 18,7 га. Его открытие предполагается на конец года.

Наконец, построить самый крупный складской комплекс в регионе собирается и Wildberries. Его площадь составит 220 тыс. кв. м, потребность в кадрах составит около 10 тыс. человек. Ориентировочный объем инвестиций — 12 млрд руб., рассказали в министерстве торговли и услуг. В ноябре 2024 года объединенная компания Wildberries&Russ объявила, что приобрела в собственность 40 гектаров земли в Уфимском районе.

Витрина сотрудничества

Сотрудничество маркетплейсов с регионом предполагает не только открытие ПВЗ и логистических центров. На сайте и в приложении Wildberries в разделе товаров «Сделано в России» появилась подборка региональных производителей «Сделано в Республике Башкортостан». Еще раньше аналогичную витрину «Сделано в Республике Башкортостан» окрыли в Ozon.

Для привлечения инвесторов на башкирский рынок e-commerce правительство региона предлагает преференции. Например, под строительство крупных объектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов, бизнес может получить земельные участки в аренду без торгов и по сниженной арендной ставке. Кроме того, рассказали в министерстве торговли и услуг, инвестпроекты получают налоговые преференции и вычеты. В обмен, заверяют чиновники, республика рассчитывает на увеличение занятости населения и налоговых поступлений.

Дефицит качественной логистики

По мнению экономиста Всеволода Спивака, в расчетах минторговли может скрываться методическая ошибка, так как в 2024 году объем электронной торговли по всей России составлял более 11 трлн руб., что составляет 5% ВВП. В таком случае, по его мнению, 29 млрд руб. — это около 1% ВРП. В противном случае, полагает спикер, можно говорить о кратном отставании электронной коммерции в республике от общероссийской динамики.

В чем действительно, по словам собеседника, Башкирия отстает от соседних регионов, так это в объеме качественных складских площадей. «Разрыв обеспеченности складами класса А относительно Екатеринбурга или Казани измеряется десятками раз. По неофициальным данным, в республике пару лет назад имелось всего 110 тыс. кв. м площадей класса А — это логистический комплекс в Шакше и склады аптечной сети "Фармленд". Сейчас, судя по открытым источникам, совокупная площадь увеличилась до 240 тыс. — 280 тыс. кв. м. Но и это очень мало по сравнению, например, с Екатеринбургом, где общая площадь качественной складской недвижимости еще два года назад превысила 1,7 млн кв. м. Это формирует наше отставание в будущем»,— рассказал Всеволод Спивак.

Качественная логистика, по мнению экономиста, является показателем текущего развития региона и индикатором перспектив экономического развития. По ее наличию можно судить, насколько рынок региона востребован крупными компаниями, предъявляющими спрос на такие услуги. Кроме того, крупные логистические центры требуют более высокого, сложного уровня рабочей и управленческой культуры при обращениях с грузами, пояснил эксперт.

«Электронная торговля является драйвером развития, так как растет опережающими темпами, вытесняя традиционные формы. Дело в том, что издержки на интернет-агрегаторы, пункты выдачи заказов и логистические центры ниже, чем расходы розничной торговли при традиционных форматах. Поэтому товары в маркетплейсах дешевле»,— объяснил экономист Рустем Шайахметов.

Эксперт считает, что опережающий рост отрасли продолжится и в среднесрочной перспективе, потому что цифровые платформы уже начали внедряться в торговлю автомобилями, бытовой техникой и другими товарами длительного пользователя.

Что касается логистических комплексов, то, предполагает собеседник „Ъ“, стремление участников рынка открывать их в том или ином регионе зависит от объективных обстоятельств, а не только желания властей: «Логистические центры формируются в зависимости от спроса, поэтому мало зависят от стремления республики разместить их у себя. Кроме того, желание создать межрегиональные логистические центры ограничено тем, что через Башкирию не проходят наиболее значимые федеральные транспортные коридоры»,— пояснил Рустем Шайахметов.

Идэль Гумеров