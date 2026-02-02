Минприроды Кубани потребовало взыскать 34 млрд руб. с владельцев затонувших танкеров

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск министерства природных ресурсов региона о взыскании ущерба окружающей среде на 34,25 млрд руб. Ответчиками указаны ЗАО «Волгатранснефть», ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг», следует из картотеки суда.

Заявление было принято к производству 30 января. Судебное заседание назначено на 24 февраля. К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Генпрокуратура и государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краевой центр геологической информации, мониторинга геологической среды и запасов полезных ископаемых "Кубаньгеология"». Также третьим лицом указан Кубанский государственный университет.

Суд обязал истца представить доказательства, подтверждающие заявленные требования и обоснованность расчета сумм убытков и ущерба. Ему необходимо направить копии иска и приложенных документов всем участникам процесса. Ответчикам предписано подать письменные мотивированные отзывы на иск с изложением возражений по каждому доводу и ссылками на нормы права и подтверждающие документы.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В акваторию Черного моря попали тонны мазута: часть осела на дне, часть вынесло на побережье от Анапы до Севастополя. В марте 2025 года мэрия Анапы обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском на 211 млн руб. к ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» для возмещения ущерба от крушения танкеров.