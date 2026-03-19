Более 14 тыс. жителей Белгородской области переселили из-за атак в приграничье

Из-за атак ВСУ переселили более 14 тыс. жителей 68 населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщила помощник заместителя губернатора региона по внутренней политике Ольга Медведева. По ее словам, в 124 населенных пунктах региона сохраняется постоянная угроза жизни и здоровью людей.

«Повреждены свыше 53 тыс. жилых помещений: квартиры и жилые дома, в которых проживали наши мирные жители»,— сказала госпожа Медведева во время телемоста с послом по особым поручениям МИДа России Родионом Мирошником (трансляцию вел ТАСС).

Интенсивность обстрелов Белгорода и приграничных населенных пунктов области возрастает с каждым месяцем, добавила госпожа Медведева. С начала 2026 года число обстрелов Белгородской области из РСЗО увеличилось в три раза, утверждает она. Количество ударов беспилотников — в два раза. «Как следствие, практически втрое увеличилось количество погибших и раненых»,— сказала Ольга Медведева.