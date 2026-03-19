Москалькова сообщила о подготовке к новым обменам между Россией и Украиной

Россия и Украина готовятся к очередным обменам военнопленными и гражданскими, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, диалог выстроен по линии Минобороны и спецслужб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Обычно дата не называется. Здесь много составляющих для решения этого вопроса. Переговоры ведутся. Реальные списки сегодня существуют»,— сказала госпожа Москалькова журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Российский омбудсмен добавила, что ее аппарат общается по этому вопросу с уполномоченным по правам человека Верховной рады. В частности, обсуждается возвращение в Россию семи жителей Курской области. Их, по словам Татьяны Москальковой, удерживают на Украине уже больше года.

Последний раз Россия и Украина проводили обмен военнопленными 6 марта. Тогда стороны обменялись военнослужащими по формуле «300 на 300». За день до этого — «200 на 200». Обмен происходил по итогам договоренностей в Женеве, уточнял помощник президента РФ Владимир Мединский. Вечером 6 марта в Россию вернулись две жительницы Суджанского района Курской области — 85-летняя бабушка и 42-летняя внучка. Их обменяли на украинку, отбывавшую наказание за уголовное преступление.