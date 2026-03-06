Украина вернула в Россию еще одну семью из Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении в Россию двух жительниц Суджанского района — 85-летней бабушки и 42-летней внучки. Их освобождение стало результатом обмена, инициированного украинской стороной при посредничестве Белоруссии.

По словам губернатора, Украина обратилась к Белоруссии с просьбой обменять гражданку, отбывавшую наказание за уголовное преступление, на двух россиянок. По поручению Александра Лукашенко обмен состоялся. Женщин встретили сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, после чего их доставили в больницу для медицинского осмотра. Госпитализация не потребовалась.

В ближайшее время курянки будут размещены в пункте временного размещения, им окажут помощь в восстановлении документов и оформлении всех положенных выплат. Вместе с хозяйками домой вернулась и их собака.