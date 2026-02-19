Выпуск Volga на бывшей площадке Volkswagen начнут во втором квартале 2026 года

Серийное производство автомобилей Volga на бывшей площадке Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которое арендует производственные площади на Горьковском автозаводе.

По данным компании на старте проекта будут выпускаться три модели в сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан. Максимальная мощность производства составляет 110 тыс. автомобилей в год.

Первые автомобили Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале текущего года. Стратегическая цель проекта — создание собственных оригинальных моделей VOLGA с уникальными продуктовыми характеристиками и локальной компонентной базой. Сейчас на предприятии идет плановая подготовка инфраструктуры и оборудования к серийному производству.

«На пути последовательного развития проекта команда бренда Volga провела глубокий анализ технологий ведущих китайских автопроизводителей. Это дало возможность выбрать наиболее перспективные международные решения и в будущем создать на их базе собственные инновационные разработки»,— отметили в компании. Объем инвестиций в проект в официальном сообщении не указан.

Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2023 года вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Горьковский автозавод может возобновить производство легковых автомобилей под брендом «Волга» к лету 2024 года. Позже предполагаемые к выпуску модели представили премьер-министру Михаилу Мишустину. К этому моменту срок запуска производства сдвинули на конец 2024 года. Предварительно объем инвестиций тогда оценили в 60 млрд руб.

В сентябре 2025 года появилась информация, что китайский Geely планирует наладить в Нижнем Новгороде производство кроссовера Monjaro и седана Emgrand. В ПЛА тогда заявили, что «не ведут переговоры с Geely по выпуску моделей данной компании в России» и изучают различные возможности для выхода на рынок легковых авто, включая разработку собственной платформы и кооперацию с зарубежными производителями.