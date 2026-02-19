Volga встанет на поток

Производство автомобилей под брендом Volga запустят во втором квартале этого года. Три модели будут собирать на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили Skoda и Volkswagen. Максимальная проектная мощность завода составляет 110 тыс. автомобилей в год. Сейчас в цехах идет подготовка инфраструктуры и оборудования к серийному производству. Как ранее сообщали СМИ, первые три модели Volga будут созданы на платформах популярных моделей Geely: кроссоверов Monjaro, Atlas и седана бизнес-класса Preface. Однако пресс-служба Volga отмечает, что в рамках проекта ставится задача разработать собственные модели «с локальной компонентной базой».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спрос на новые отечественные машины будет высоким, но возрожденному бренду придется поработать над репутацией, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Спрос наверняка будет со стороны госструктур, потому что уже заявлено, что будет не только кроссовер сегмента C-SUV, но и некий седан D-класса. Это явно будет машина для корпоративных парков, такси, каршеринга, для госструктур, региональных чиновников, которым нужны служебные автомобили.

По поводу бренда Volga есть разные мнения. Кто-то считает, что можно выехать на волне некой ностальгии по всему советскому. Поживем — увидим. Лично я больше склоняюсь к тому, что этот бренд не очень хорошо себя зарекомендовал, когда в конце девяностых годов автомобили "Волга" воспринимались как что-то не очень надежное и порядком устаревшее. Особенно масло в огонь подлил проект Volga Siber ("Волга Сайбер"), когда на американскую машину, причем тоже не самую свежую, наклеили шильдик "Волга". Все это сильно ослабило ценность бренда.

Что касается бренда Geely, в принципе крупные китайские автопроизводители довольно осторожно работают с Россией, потому что наиболее, конечно, для них желаемый и привлекательный регион мира — это богатая и платежеспособная Западная Европа».

В мае прошлого года линейку автомобилей Volga (также седан и два кроссовера) представили премьеру Михаилу Мишустину. В экстерьере угадывались черты моделей китайского бренда Changan. Однако официальных новостей о сотрудничестве не было. И дальше презентации проект не продвинулся. Сейчас появление новых моделей Volga в автосалонах анонсируют уже в третьем квартале текущего года, сообщает портал Autonews.ru

Цены не объявлены. Однако дилеры ожидают, что машины будут дешевле, чем схожие по параметрам представители бренда Geely, отмечает генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский: «Все дилеры будут рассчитывать на то, что локальная сборка позволит снизить стоимость автомобиля для конечного клиента, и у покупателя появится более активный интерес к приобретению такого авто.

Что касается проекта Volga, хочется пожелать им удачи и успехов, потому что предыдущий проект с таким названием почему-то не пошел, хотя тоже был публичный и запускался. Модели, которые сейчас участвуют как доноры, очень популярны на российском рынке. Это всем известный Geely Monjara, но измененный под текущие требования производителя. Конечно, эта модель требует дополнительного обновления. Рынок меняется, меняются подходы к внешнему виду авто, к системам.

Китайцы очень быстро выпускают новые модели, версии. Мы можем смотреть на примере автомобиля BYD. Новые модели, конечно, совершенны, современны и интересны для клиентов. Другой вопрос — сколько они стоят. Сегодня Geely, наверное, один из лидеров по популярности среди брендов, безусловно, за счет цены. Я думаю, что это будет главное преимущество в проекте Volga».

В прошлом году количество проданных автомобилей китайской сборки сократилось на 38%, а российской выросло на 8%. Существенно укрепил свои позиции белорусский бренд Belgee, которому удалось практически удвоить свои показатели.

Юлия Савина