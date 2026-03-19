Счастье России оказалось не в ВВП

Эксперты ООН и международная исследовательская компания Gallup опубликовали очередной Рейтинг счастья стран мира (World Happiness Report), где в этом году оказалось 147 стран. Первое место, как и в предыдущие годы, осталось у Финляндии. В пятерке лидеров также Исландия, Дания, Коста-Рика и Швеция. Последние места в рейтинге счастья заняли Афганистан, Сьерра-Леоне и Малави. Россия оказалась примерно в середине рейтинга, на 79-м месте — между Боливией и Венесуэлой. Авторы отмечают, что многочисленные рейтинги благосостояния стран часто берут за основу уровень ВВП, что не всегда дает объективную картину самоощущения жителей и их отношения к происходящему.

Мировой рейтинг счастья опубликован в преддверии 20 марта — дня, который с 2012 года объявлен ООН Международным днем счастья. Эксперты ООН объясняют составление рейтинга по, казалось бы, такой субъективной оценке, как «ощущение счастья», тем, что различные рейтинги экономического благосостояния стран мира не всегда дают полную картину происходящего. В них нередко обходят вниманием самоощущение жителей той или иной страны и их собственную оценку уровня жизни и удовлетворенности происходящим. «Стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете»,— полагают в ООН, поэтому одни только экономические показатели не дают объективной картины уровня удовлетворенности жизнью в обществе.

Об ограниченности измерения уровня жизни только уровнем ВВП давно говорят многие экономисты и финансисты. Еще в 2018 году датский Saxo Bank предположил, что МВФ и Всемирный банк могут вообще прекратить измерение ВВП, который «не отражает реального воздействия на экономику низкозатратных высокотехнологичных услуг и экологических проблем, о чем свидетельствует ужасающее воздействие загрязнения на здоровье людей и на окружающую среду».

При составлении рейтинга счастья исследователи ООН, Gallup и приглашенные ученые собирают и анализируют «оценки качества жизни гражданами разных стран». Также используются междисциплинарные исследования в области экономики, психологии, социологии, чтобы понять, как влияют на ощущение счастья и сочетаются друг с другом такие факторы, как ВВП, уровень неравенства, продолжительность жизни, чувство свободы, отзывчивость окружающих, уровень коррупции и другие показатели.

В рейтинге этого года внимание уделено, в частности, тому, как распространение соцсетей влияет на ощущение счастья у людей, особенно молодежи. Ссылаясь на исследования Программы международной оценки учащихся (PISA) и Gallup, проведенные в 47 странах мира, эксперты ООН отметили, что «уровень удовлетворенности жизнью наиболее высок при низком уровне использования социальных сетей и ниже при высоком уровне их использования». В свою очередь, воздействие интернет-активности на удовлетворенность жизнью не так однозначно. «Если интернет-активность сосредоточена на общении, потреблении новостей, обучении и создании контента, это чаще связано с более высоким уровнем удовлетворенности жизнью. При этом социальные сети, игры и просмотр веб-страниц для развлечения связаны с более низкими оценками качества жизни»,— отмечается в докладе.

В целом авторы рейтинга полагают, что «использование интернета связано с несколькими факторами благополучия, включая доверие, воспринимаемую социальную активность и социальные связи.

Использование интернета может быть положительным для людей с высоким уровнем межличностного доверия или сильной привязанностью к своей стране. Однако те, кто сообщает о высокой социальной активности, испытывают больше негативных последствий, что согласуется с замещением или вытеснением офлайн-связей».

В лидерах мирового рейтинга счастья уже не первый год находится Финляндия. Также в топ-10 (места с 2-го по 10-е соответственно) вошли такие страны, как Исландия, Дания, Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. Данных по Белоруссии в этом году нет, Украина оказалась на 111-м месте, Россия — на 79-м — между Боливией и Венесуэлой.

В прошлогоднем рейтинге Россия была на 66-м месте. Самое высокое место Россия занимала в 2016 году — 49-е. Из шести ключевых параметров, по которым ООН и Gallup оценивают индекс счастья, самое высокое место Россия сейчас занимает по параметру «щедрость, великодушие» — 31-е место. Этот параметр рассчитывается исходя из того, насколько часто в отчетном году люди жертвовали средства на благотворительность. По такому параметру, как ВВП на душу населения ($42 362), Россия оказалась ниже — на 33-м месте. Еще ниже — на 47-м месте — по уровню удовлетворенности ситуацией с коррупцией. На 73-м месте — по степени социальной поддержки от родных и знакомых. На 83-м месте — по продолжительности жизни (60,9 года), а ниже всего — на 112-м месте — по степени удовлетворенности уровнем свободы.

Евгений Хвостик