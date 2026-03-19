ИИ сократил время на обработку клиентских запросов до трех секунд

Российская ИТ-компания «ЭВМ-сервис» внедрила систему искусственного интеллекта для обработки обращений клиентов, заменив планируемый наем пяти дополнительных менеджеров техподдержки.

По данным компании, операторы справлялись лишь с 20% уникальных запросов, а остальное время копировали типовые инструкции для повторяющихся вопросов о входе в личный кабинет, загрузке отчетов и обновлении данных.

Разработчики интегрировали нейросеть с внутренней базой знаний организации, включив все инструкции и варианты ответов. Виртуальный помощник разместили на корпоративном сайте и в мессенджерах.

Результаты внедрения показали значительные улучшения показателей. ИИ-бот обрабатывает 70% всех обращений пользователей. Время ответа сократилось с 15 минут до 3 секунд.

Кроме того, нагрузка на живых сотрудников снизилась на 30–40%. Освободившиеся менеджеры переключились на решение сложных задач, требующих человеческого участия.

При неспособности бота дать корректный ответ диалог автоматически передается оператору с сохранением истории переписки.

Компания получила административную панель для управления цифровым ассистентом. Через интерфейс можно добавлять документы в базу знаний, отслеживать необработанные вопросы и анализировать экономический эффект автоматизации.

По оценке руководства «ЭВМ-сервис», современные ИИ-системы создают естественные диалоги без шаблонных фраз, что повышает удовлетворенность клиентов.

