«Уральская сталь» обжаловала арест 556 млн рублей по иску структуры НЛМК

19-й арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу АО «Уральская сталь» на решение Арбитражного суда Белгородской области о наложении ареста на 556 млн руб. на счетах компании. Это решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску АО «Стойленский ГОК» (структура ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», НЛМК). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Жалоба пока не принята к производству. Обеспечительные меры были приняты в середине февраля, в конце месяца региональный арбитраж отклонил ходатайство «Уральской стали» об отмене решения.

Общая сумма заявленных требований составляет 597,8 млн руб. Она включает задолженность по договору поставки от 2020 года на 556 млн руб. и неустойку на 41,7 млн руб. Прибавив к ним расходы на оплату госпошлины в размере 3,5 млн руб., «Стойленский ГОК» потребовал арестовать на счетах «Уральской стали» 601,3 млн руб. Однако арбитраж удовлетворил требования только в части основной задолженности.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 6 апреля.

АО «Стойленский ГОК» — одно из крупнейших предприятий России по добыче железной руды. По данным компании, доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции составляет 18%. СГОК выпускает железорудный концентрат и окатыши, основным потребителем которых является Новолипецкий металлургический комбинат — головная площадка группы НЛМК Владимира Лисина. Промышленные запасы руды оцениваются в 5 млрд т. Выручка предприятия в 2024 году составила 166 млрд руб., чистая прибыль — 86 млрд руб. По данным Rusprofile.ru, АО «Уральская сталь» основано в 2005 году в Новотроицке Оренбургской области. По собственным данным, это один из ведущих поставщиков мостовых сталей российского рынка, штрипса, листового проката из высокопрочной, конструкционной, атмосферо-, коррозионностойкой и судостали, трубной, колесной и рельсовой литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Управление с марта 2022 года осуществляется через ООО УК «Уральская сталь». В 2024 году выручка АО «Уральская сталь» составила 153,7 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млрд руб. В 2022 году владельцем АО стал «Загорский трубный завод» и его бенефициар Денис Сафин.

Алина Морозова