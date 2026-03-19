Индекс долгосрочности указал на Мадрид

Исследовательская компания CIES Football Observatory поставила «Реал» на верхнюю строчку рейтинга, ранжирующего футбольные клубы по силе акцента на долгосрочные перспективы и учитывающего, например, стабильность их состава и возраст новичков, с которыми подписываются контракты. Неожиданно высоко — в топ-20 классификации — очутился российский «Зенит».

Фото: Pedro Nunes / Reuters Игроки мадридского «Реала» Винисиус и Мбаппе

Исследовательская компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), опубликовала новый рейтинг футбольных клубов. Он довольно специфический и сложный, а основан на разработанном авторами индексе. Этот индекс призван оценить эффективность клубов в вопросе обеспечения долгосрочных перспектив. Он основан на четырех индикаторах.

Первый — это количество игроков, которое команда использовала в последние три года.

Второй — среднее время пребывания футболистов нынешнего варианта основы в клубе.

Третий — средняя продолжительность отрезков, оставшихся до окончания их действующих контрактов.

Четвертый — средний возраст игроков на момент подписания ими с клубом договоров. CIES полагает, что чем моложе новички команд, чем меньше тренерам приходится тасовать состав и чем длительнее трудовые отношения с футболистами, тем выше клубная стабильность в целом, как и градус его уверенности в завтрашнем дне.

Верхнюю строчку в рейтинге с эталонным индексом 100 занял мадридский «Реал», у которого не просел ни один из индикаторов. Удивительно, что за ним расположился не кто-то из грандов, а вроде бы довольно скромный английский «Брентфорд», который, и правда, постоянно прогрессирует, а в нынешнем сезоне играет так хорошо, что в данный момент располагается в таблице своего первенства вплотную к шестерке лидеров, обладающих куда более солидными финансовыми возможностями. Замкнул тройку испанский «Атлетик».

Из российских клубов выше всех запрыгнул «Зенит».

За три года он использовал довольно много игроков — 41, зато, как выяснилось, средний возраст его новичков ниже 25 лет, а задерживаются они в клубе в среднем почти на три года. Сразу за петербуржцами расположились два гиганта — ПСЖ и «Барселона». Каталонцев, впрочем, можно считать иллюстрацией некоторого несовершенства рейтинга. Дело в том, что его создатели честно предупредили, что не учитывали в нем воспитанников клубных академий, акцентируя внимание на трансферной активности. Но именно молодые воспитанники академии каталонского клуба — Гави, Алехандро Бальде, Фермин Лопес, Ламин Ямаль — составляют ядро сегодняшней «Барселоны». И вряд ли за ставку на них каталонцев можно упрекнуть в пренебрежении долгосрочными перспективами.

Алексей Доспехов