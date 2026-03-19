Глава Ставрополья доложил вице-премьеру Хуснуллину о ключевых проектах региона

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился в Москве с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным и представил отчет о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федеральных программ, сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства СК.

Владимир Владимиров акцентировал внимание на ключевых объектах в строительстве и развитии дорожной сети. Вице-премьер высоко оценил темпы работы региона.

Ставрополь строит канализационную станцию, напорную линию и очистные сооружения в Промышленном районе города мощностью 40 тысяч кубометров в сутки. Этот проект устранит инфраструктурные ограничения для юго-западного развития Ставрополя, он завершится в 2027 году. Правительство России выдало инфраструктурный кредит на эти работы. Тот же механизм позволил обновить общественный транспорт: в 2025 году Ставрополь получил 45 троллейбусов.

Регион возводит крупнейший культурно-образовательный комплекс площадью 85 тысяч квадратных метров. Комплекс включает концертный зал на 2500 мест, театральный зал на 600 мест, музей, конференц-зал, хореографические и репетиционные помещения. Строители монтируют инженерные коммуникации, кровлю и ведут внутренние работы по графику. Они также благоустроят прилегающую территорию с парковками и парком.

В 2025 году Ставропольский край ввел 1,9 млн квадратных метров жилья. Регион определил 19 территорий для комплексного развития общей площадью 170 гектаров, по 17 из них уже начались работы. Дороги соответствуют нормативам на 81 процент — выше плана. Край выбрал 30 опорных населенных пунктов, где к 2030 году повысит качество жизни на 30 процентов по поручению президента.

Марат Хуснуллин отметил динамику Ставрополья по жилью, дорогам и коммуналке. Вице-премьер рассчитывает сохранить темпы для стабильного роста. Владимир Владимиров подчеркнул приоритет модернизации инженерных сетей и дорог, которые определяют экономику и благосостояние жителей. Регион использует все федеральные возможности для социальной инфраструктуры — культуры, образования и медицины.

Станислав Маслаков