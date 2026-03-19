На Ставрополье предлагаемая зарплата в строительстве превысила 78 тыс. рублей

В феврале 2026 года в сфере строительства в Ставропольском крае было размещено более 775 вакансий. Медианная предлагаемая зарплата составила 78,9 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

В Ставропольском крае в топ-5 востребованных специальностей в строительстве вошли разнорабочие (более 80 вакансий), монтажники (не менее 80), сварщики (не менее 70), слесари (более 65) и электромонтажники (более 60). В разрезе специализаций в феврале 2026 года относительно такого же периода прошлого года сильнее всего в сфере строительства вырос спрос на монтажников (+90%).

Самую высокую зарплату предлагают сварщикам (315 тыс. рублей), монтажникам (195 тыс. рублей), малярам (139 тыс. рублей), прорабам (125 тыс. рублей) и слесарям (114 тыс. рублей). Сильнее всего выросла медианная предлагаемая зарплата у монтажников (+179%), сварщиков (+168%), слесарей (+90%), разнорабочих (+20%) и маляров (+16%).

В hh.ru отмечают, что высококвалифицированные специалисты и рабочие являются крайне важными работниками в современной экономике, так как их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность.

