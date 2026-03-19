Председатель горсовета Омска поборется за мандат депутата Госдумы РФ

Спикер омского горсовета Владимир Корбут подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ЕР.

В сообщении уточняется, что господин Корбут стал претендентом на включение в партийный список «Единой России». В 2012—2017 годах Владимир Корбут занимал пост начальника главного управления МЧС по Омской области. В 2017 году после избрания депутатом он ушел в отставку и занял пост спикера муниципального парламента.

Как писал «Ъ-Сибирь», заявление на участие в праймериз в Омской области подал директор «Регионального центра спортивной подготовки» Андрей Ежов. Кроме того, за мандат намерен побороться заместитель гендиректора особой экономической зоны «Авангард» Михаил Деревянко.

На территории Омской области расположены три одномандатных округа по выборам депутатов Госдумы РФ (с №141 по №143 по новой схеме).

Валерий Лавский